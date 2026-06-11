Ridlife.ru: аллергию на физические нагрузки назвали реальным медицинским диагнозом

Медики обратили внимание на существование редкого, но опасного состояния — анафилаксии, вызванной физической нагрузкой (Exercise-Induced Anaphylaxis, EIA). Это реальная аллергическая реакция, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни. Об этом написал Ridlife.ru .

Впервые заболевание было описано в 1970-х годах, когда у пациента были зафиксированы аллергические приступы, возникавшие исключительно при сочетании физической активности с употреблением определенных продуктов питания. Впоследствии это привело к выделению отдельной формы заболевания, тесно связанной с пищевыми триггерами, сообщил сайт gorod55.ru.

Реакцию могут провоцировать самые разные факторы. Наиболее частыми пищевыми аллергенами являются морепродукты, орехи, молочные продукты, яйца и пшеница. Однако риск развития приступа повышают также прием некоторых лекарств, инфекционные заболевания, употребление алкоголя, гормональные изменения и воздействие аллергенов окружающей среды (например, пыльцы). В редких случаях анафилактическая реакция может возникнуть спонтанно, без каких-либо явных сопутствующих причин.

Для снижения рисков специалисты рекомендуют придерживаться ряда правил: постепенно увеличивать интенсивность тренировок, избегать физических нагрузок после контакта с известными аллергенами и всегда иметь при себе препараты экстренной помощи (например, автоинъектор с адреналином). При грамотном контроле заболевания и соблюдении мер предосторожности большинство пациентов способны сохранять привычный уровень физической активности.