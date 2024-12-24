Регрессолог Панина: кошки помогают избавиться от негативной энергии

Многие из нас слышали, что домашние животные — это не только друзья, но и терапевты, положительно влияющие на здоровье и эмоциональное состояние. Регрессолог Аделина Панина в интервью Общественной Службе Новостей отметила, что кошки и собаки играют особую роль в жизни своих хозяев.

Исследования подтверждают, что общение с кошками и собаками помогает снизить уровень стресса, укрепляет иммунитет и способствует быстрому выздоровлению. Владельцы животных часто замечают, что их питомцы чувствуют, когда хозяину плохо, и стараются помочь.

Кошки, как известно, забирают, оттягивают какую-то негативную, деструктивную энергию. Также кошки забирают все излишки нереализованной энергии», — сказала эксперт.

Панина также отметила, что стереотип о сорокалетних девственницах и сотне кошек возник не случайно. По ее мнению, кошки помогают избавиться от неиспользованной или негативной энергии.