«Радиостанция Судного дня» повторила два послания, переданные перед началом СВО

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два сообщения, повторив послания, прозвучавшие перед началом спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первый раз радиостанция вышла в эфир 14 августа в 13:05 по московскому времени.

«НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881», — говорилось в сообщении.

Потом продолжила вещание в 18:33 по московскому времени, передав слово «стокотон».

Эти закодированные сигналы полностью совпадают с теми, что прозвучали в эфире 13 января 2022 года. Тогда они транслировались в том же порядке. Неизвестно, почему загадочная радиостанция повторила эту передачу.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир 13 августа, повторив шесть закодированных сигналов, которые передавала 6-10 января 2022 года.