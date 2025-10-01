Радиостанция Судного дня опубликовала новое загадочное послание

Радиостанция Судного дня, также известная как УВБ-76 или «жужжалка», выдала новое послание. Об этом сообщил Telegram-канал , отслеживающий ее эфир.

В 13:15 по московскому времени на частоте прозвучало слово «Эсерожбан».

В прошлый раз радиостанция выходила в эфир 29 сентября, выдав последовательно пять слов: «Возмещение», «Сбраживание», «Тигровар», «Самурай» и «Денница».

Кому принадлежит «жужжалка» и кто передает по ней сообщения, остается тайной. В прошлом году депутат Госдумы и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов рассказывал «Парламентской газете», что она не имеет отношения к силам ядерного сдерживания, однако выполняет некую достаточно важную функцию.