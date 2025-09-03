Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на высказывание официального представителя Дмитрий Пескова во время пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства назвал своего пресс-секретаря лентяем.

Песков заметил, что общение с журналистами может продолжаться еще долго, когда микрофон для очередного вопроса передали кому-то из представителей СМИ.

«Лентяй, не хочет работать», — развел руками Путин, обращаясь к собравшейся прессе.

Он также пообещал Пескову, что скоро закончит пресс-конференцию.

Путин приехал в Китай на рекордные четыре дня. Программа главы государства была очень насыщенной: он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине, провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и побывал на военном параде, посвященном окончанию Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.