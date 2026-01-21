Психотерапевт Крашкина рассказала, что объятия важны для психического и физического здоровья

В эпоху цифровизации многие испытывают дефицит живого общения, что приводит к тактильному голоду и влияет на эмоциональное состояние. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала «Известиям» , почему объятия важны для психического и физического здоровья.

По ее словам, объятия вызывают в организме целый ряд нейрохимических реакций. Теплый и длительный контакт способствует выработке окситоцина — гормона привязанности, который усиливает чувство безопасности и доверия, а также снижает уровень кортизола, отвечающего за стресс. В результате уменьшается тревожность, ослабевает чувство одиночества и повышается субъективное ощущение благополучия.

«Дискомфорт при объятиях — не признак „холодности“ или „нелюдимости“, а часто следствие, например, индивидуальных особенностей темперамента», — пояснила эксперт. Интроверты и люди с высокой сенсорной чувствительностью могут воспринимать тактильный контакт как вторжение в личное пространство.

Антистрессовый эффект объятий подтвержден научными данными. Исследования показывают, что физический контакт перед стрессовой ситуацией помогает снизить уровень кортизола и артериального давления. При этом ключевую роль играет контекст: объятия от близкого и надежного человека действуют успокаивающе, тогда как нежелательный контакт может вызвать обратную реакцию.

Говоря о «норме», врач отметила, что универсального количества объятий не существует, однако важна регулярность и качество контакта. Даже одно осознанное объятие в день может заметно улучшить эмоциональное состояние, если оно длительное, взаимное и не используется как форма давления или манипуляции.