Психолог Жалитова связала стремление построить крепкую семью с желанием избежать повторения родительского опыта

Поколение X, родившееся примерно с начала 1960-х по начало 1980-х годов, сформировалось в период значительных социальных и экономических изменений. Это время, когда старые ценности отходили на второй план, а новые еще не успели укорениться, написал сайт pravda-nn.ru .

Представители поколения X часто проявляют осторожность и скептицизм в отношениях. Они стремятся к стабильности и надежности, предпочитая их эмоциональному риску. Для них преданность становится ключевым аспектом настоящей любви.

Многие из поколения X в юности стали свидетелями разводов родителей, что также повлияло на их отношение к семье. По словам клинического психолога Евгении Жалитовой, более чем в 80% случаев стремление построить крепкую семью связано с желанием избежать повторения родительского опыта.

Для поколения X характерна идея «семья — моя крепость». Они готовы мириться с различиями в бытовых привычках и считают трудности «моментом притирки». Такое отношение способствует сохранению брака даже в сложных ситуациях.