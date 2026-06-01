Психолог Вафин объяснил, почему люди верят в экстрасенсов

Некоторые люди обращаются за помощью к экстрасенсам из-за тревоги и нежелания идти к психологу, сообщил RuNews24.ru психолог Артур Вафин. По его мнению, боязнь признаться в своих проблемах специалисту заставляет людей искать поддержки у тех, кто обещает чудо.

Экстрасенсы часто поддерживают надежду на сверхъестественное, в то время как психологи переводят эту надежду в реальную опору. Вафин подчеркнул, что поход к психологу должен восприниматься как забота о себе, а не как признание слабости, добавил KP.RU.

В периоды тревоги и неопределенности люди хотят получить быстрые ответы. Экстрасенсы и гадалки предлагают однозначные решения, чего не всегда можно достичь в психологической работе, требующей времени и усилий.