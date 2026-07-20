Психолог Шиманская разъяснила, как справляться с многозадачностью

Доктор психологии Виктория Шиманская рассказала, как работать в режиме многозадачности без потери эффективности. Исследование британских психологов при этом показало, что мужчины и женщины в целом справляются с такими задачами одинаково, сообщает Авторадио .

Британские психологи пришли к выводу, что мужчины и женщины примерно одинаково справляются с несколькими делами одновременно. В эксперименте участвовали 78 человек.

Участники одновременно следили за приготовлением еды и таймером, искали номера и слова, составляли комбинации из букв и цифр и отвечали на вопросы. По скорости и качеству основных заданий заметной разницы ученые не обнаружили.

При этом женщины чаще поддерживали разговор без потери внимания к остальным делам. В среднем они ответили почти на 25 вопросов из 28, тогда как мужчины — примерно на 20. Исследователи считают, что именно это могло стать основой мифа о женском преимуществе в многозадачности.

Шиманская пояснила, что многозадачность работает лучше, если человек совмещает процессы разных систем. В качестве примера она привела ходьбу на беговой дорожке и разговор. По ее словам, также важно быстро настраивать внимание на конкретную задачу.

Специалисты напоминают, что мозг не решает сложные задачи одновременно, а быстро переключается между ними. Поэтому чем больше дел требуют осмысленных решений, тем труднее сохранить высокое качество работы.