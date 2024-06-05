Психолог Сердцева: использование карт Таро помогает лучше понять свои эмоции и проблемы

Практикующий психолог, телесно-ориентированный терапевт Варвара Сердцева в разговоре с ОТР рассказала, в каких случаях карты Таро могут принести пользу.

Карты работают тогда, когда человек задает вопросы и сам описывает то, что видит на картинках. Они, по словам эксперта, помогают вытаскивать материал из бессознательного.

Кроме того, благодаря анализу символов и архетипов на картах, человек начинает лучше понимать аспекты собственной психики. При этом Сердцева отметила, что полностью полагаться на результат расклада нельзя, иначе теряется контроль над жизнью.