Психолог Савкин назвала отказ от обязанности способом вернуть страсть в отношения

Клинический и семейный психолог Ольга Савкин заявила, что страсть в отношениях может вернуться, если интимная близость перестанет восприниматься как обязанность. Постоянное согласие из страха обидеть партнера связывает секс с напряжением, сообщает NEWS.ru .

Савкин объяснила, что главной причиной снижения влечения не всегда становится низкое либидо. По ее словам, желание плохо переносит обязательность.

«Если один партнер регулярно соглашается на близость из страха обидеть другого, процесс постепенно связывается не с удовольствием, а с напряжением», — пояснила психолог.

Эксперт отметила, что отзывчивость к сексуальным потребностям партнера может усиливать удовлетворенность отношениями. Однако постоянный отказ от собственных потребностей ради другого дает обратный эффект.

Савкин добавила, что в таких ситуациях важно вернуть человеку право свободно говорить «да» или «нет». Это помогает перестать воспринимать прикосновения партнера как требование и снизить напряжение в отношениях.