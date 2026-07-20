Психолог Сафонова назвала дневник радостей способом снизить стресс

Психолог Мария Сафонова пояснила, что дневник приятных событий помогает снизить тревожность и переключиться с негатива на позитив, сообщает NEWS.ru .

Сафонова сообщила, что одним из способов борьбы со стрессом может стать дневник приятных событий. По ее словам, для устойчивого эффекта важно записывать именно мелкие радости, которые люди часто не замечают.

Сафонова рассказала, что вечером можно выписывать хорошие моменты дня: например, любимый кофе, хороший сон или удачную дорогу на работу и учебу. Такая практика помогает чаще замечать приятные события и тем самым снижает уровень стресса.

Психолог добавила, что для быстрой помощи при напряжении подходят тактильные переключения. В качестве примера она привела антистрессовые кольца, браслеты или часы: их можно снять и надеть на другую руку, чтобы перевести напряжение в безопасное физическое действие.

Еще один похожий прием — выделять отдельное время на тревожные мысли в течение дня. По мнению Сафоновой, это помогает не прокручивать их постоянно и уменьшает аутостимуляцию.