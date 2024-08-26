Психолог Рашевская рассказала, что правильная жестикуляция во время выступления дополняет речь оратора

Психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская в беседе с RuNews24.ru рассказала, что правильная жестикуляция во время выступления дополняет речь оратора, в том числе захватывая внимание публики.

При этом эксперт отметила, что движение рук может не только выдать неуверенность, но и поселить в зрителях чувство тревожности. Во время выступления стоит избегать жеста в виде скрещивания рук за спиной и когда руки скрещены спереди снизу.

Первый жест, по словам эксперта, заставляет публику переживать о своей безопасности, второй же просто смотриться некрасиво и уменьшает авторитет оратора. Публика будет сомневаться в профессиональных способностях такого спикера, пояснила психолог.

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