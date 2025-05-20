Психолог Лунюшин рассказал, что ретриты полезны для временного снятия напряжения

С приближением лета ретриты набирают популярность среди россиян, отметил эксперт в области психологии Сергей Лунюшин в беседе с ИА RuNews24.ru . Многие профессионалы в сфере психологии и коучинга организуют группы и отправляются в живописные уголки России, включая Алтай и Байкал, чтобы провести их.

Участникам предлагаются медитации, эмоциональная работа и специальные упражнения.

«Человек попадает в другую среду, он психологически отвлекается от тех проблем, которые существуют у него в реальной жизни. Он отдыхает от них, тем самым наполняясь положительными эмоциями», — пояснил Лунюшин.

По словам специалиста, после ретритов люди возвращаются с зарядом положительной энергии, ощущением вдохновения и радости. Однако он отметил, что такой отдых часто воспринимается как психотерапия, хотя это не совсем так. Ретрит действует как «таблетка, которая временно снимает напряжение», но не меняет поведение человека, написал «ФедералПресс».

Лунюшин подчеркнул, что регулярное участие в ретритах может вызвать зависимость, так как люди могут начать полагаться на них как на единственный способ получения положительных эмоций. Это приводит к тому, что они временно уходят от реальности, вместо того чтобы работать над своими проблемами и привычками.

Эксперт подчеркнул, что ретриты полезны для временного снятия напряжения, но для долгосрочного изменения жизни этого недостаточно. Он призвал людей работать над своими внутренними барьерами и убеждениями, чтобы достичь внутренней гармонии.