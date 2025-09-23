Психолог Козейкина призвала бороться с осенней хандрой физической активностью

Осенняя хандра — это реакция организма на смену сезонов. Причиной тому уменьшение светового дня, пасмурная погода и холод. Однако с этим можно бороться, сказала в беседе с RT психолог Екатерина Козейкина.

«При хандре мы все еще можем радоваться приятным событиям — пусть и не так ярко, — объясняет эксперт. — Наше состояние меняется волнами, а не длится непрерывно».

Чтобы преодолеть плохое настроение и апатию, психолог предлагает несколько действенных советов.

Один из рекомендуемых методов — изменение окружающей обстановки. Яркие элементы декора, такие как настольные лампы с теплым светом, уютные аксессуары оранжевого оттенка или красивый шарфик могут наполнить пространство энергией и радостью, стимулируя позитивные эмоции, написал сайт «7Дней».

Другой эффективный способ избавления от уныния — завести домашнее животное. Общение с питомцем снижает уровень стресса и способствует выработке эндорфинов, так называемых «гормонов счастья», улучшая самочувствие и эмоциональное состояние.

И наконец, физическая активность способна творить настоящие чудеса. Занятия спортом, будь то плавание, йога, танцы или занятия фитнесом, оказывают положительное влияние на тело и душу, высвобождая гормоны радости и усиливая ощущение внутреннего комфорта и удовлетворения.