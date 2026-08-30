Психолог Идрисова назвала места для знакомства с будущим мужем

Психолог Мари Идрисова рассказала, какие мероприятия помогают завести серьезные знакомства и почему не стоит торопить отношения, сообщает «ФедералПресс» .

Идрисова заметила, что после 28 лет мужчины чаще выбирают партнерш по эмоциональной зрелости, а не по внешности. По ее словам, потребность в стабильных отношениях с возрастом усиливается.

Психолог рекомендовала знакомиться на кулинарных мастер-классах, книжных презентациях, литературных вечерах, театральных премьерах и концертах классической музыки. Выставки недвижимости, автосалоны, инвестиционные семинары и бизнес-завтраки она назвала площадками, где можно встретить финансово устойчивых и амбициозных мужчин.

Идрисова считает, что знакомство через общее увлечение эффективнее прямого подхода. Она также напомнила о правиле трех встреч: устойчивый интерес, по ее мнению, возникает, когда люди видятся в разных обстоятельствах.

Психолог отметила, что приложения для знакомств дают лишь 12% долгосрочных отношений, а 89% онлайн-знакомств не переходят в личную встречу. Корпоративные романы она назвала рискованными: 34% из них заканчиваются увольнением одного из партнеров.

Идрисова посоветовала начать поиск с самооценки и портрета желаемого партнера, затем регулярно посещать два-три мероприятия в неделю. По ее словам, качественные отношения формируются за шесть-девять месяцев, а спешка может отпугнуть серьезного мужчину.