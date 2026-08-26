Психолог Грекова объяснила причины эффекта Манделы

Клинический психолог Ирина Грекова рассказала, почему люди запоминают события и детали, которых не было в реальности, пишет РИАМО .

Эффектом Манделы называют явление, при котором человек или группа людей уверены в воспоминаниях о несуществующих деталях. Грекова объяснила, что мозг собирает разрозненную информацию и заполняет пробелы шаблонными представлениями.

«Например, человечек с моноклем — это однозначно „богатый мужчина“. Практически все игроки „Монополии“ считают, что персонаж как раз с моноклем. А монокля у него нет», — цитирует Грекову kp.ru.

Психолог отметила, что на память влияет и мнение окружающих. Если человек регулярно слышит одну и ту же версию событий, он может начать считать ее правдой.