Психолог Голубева связала веру в сонники с желанием контролировать жизнь

Философы с древних времен интересовались значением сновидений в жизни человека. Психолог Майя Голубева, обсуждая тему толкования снов в беседе с ИА RuNews24.ru , связывает веру в сонники с желанием человека контролировать свою жизнь и находить глубокий смысл в повседневных событиях.

Она выделяет три современные модели понимания сновидений: метафизическую, естественно-научную и психологическую.

Согласно метафизическому подходу, источником сновидений является «иной мир»: духовный, трансцендентный или потусторонний. Этот источник может быть представлен как божество, высшие силы, ангелы, духи умерших или демоны.

Естественно-научная модель отвергает идею существования «иного мира» и рассматривает сны сквозь призму нейрофизиологических и психофизиологических процессов.

Психологическая модель основывается на теориях Зигмунда Фрейда, а также дополнена идеями Альфреда Адлера и Карла Юнга. Согласно этим представлениям, источником сновидений служат нереализованные желания, подавленные инстинкты, бессознательные структуры и коллективное бессознательное.

Голубева утверждает, что сны отражают текущие переживания и проблемы человека. Сны — это не плод фантазий, а выражение чувств и личного опыта в виде образов.