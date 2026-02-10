Психолог Гладких назвала обезличенность главной ошибкой при выборе подарков мужчинам на 23 Февраля

Кризисный и семейный психолог Лилия Гладких рассказала РИАМО , что главная ошибка при выборе подарков мужчинам на 23 Февраля — это обезличенность презента.

По словам психолога, с детства, получая в садике и школе одинаковые сувениры и открытки, мужчины запоминают, как неприятна такая «обязаловка». Став взрослыми, они особенно остро чувствуют, когда подарок становится простой формальностью, написал «Петербургский дневник».

Даже дорогой подарок, если он обезличен, может послать скрытое сообщение: «Мне не было интересно думать именно о тебе». Одинаковые корпоративные наборы или шаблонные «мужские» подарки говорят о том, что даритель не постарался задуматься о том, что ценно и нужно конкретному человеку.

Гладких отметила, что обезличенный подарок может создать чувство взаимной «обязаловки», когда мужчина чувствует себя вынужденным отвечать подарком на 8 Марта, но уже не от души, а потому что так надо. Это может вызвать у него негативные эмоции.