Психолог Денисова-Мельникова объяснила, как менять жизнь после 50 лет

После 50 лет перемены стоит начинать с небольших шагов, а не с разрушения привычной жизни. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова посоветовала получать новые впечатления, учиться и расширять круг общения, сообщает «Абзац» .

Эксперт отметила, что страх перемен обычно связан не с возрастом, а с ощущением, что важные события остались в прошлом. При этом люди старше 50 лет чаще понимают свои цели и знают, на что не готовы тратить время.

Денисова-Мельникова посоветовала проверять желания небольшими экспериментами. Перед сменой профессии можно пройти обучение или попробовать новое направление параллельно с работой. Перед переездом — пожить в новом месте, а для смены окружения — начать посещать интересные сообщества и мероприятия, пишет kp.ru.

Психолог предложила спросить себя, устроит ли человека, если следующие 10 лет будут похожи на сегодняшний день. Отрицательный ответ может стать сигналом к действиям. Она подчеркнула, что для психологического здоровья важны обучение, физическая активность, социальные контакты, новые впечатления и задачи на будущее.