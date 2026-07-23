Психолог Абравитова рассказала, как сделать домашнюю уборку легче

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, что уборка дается проще, если воспринимать ее как ритуал, а не как тяжелую обязанность. Она также призвала не перегружать себя и добавлять приятный фон, передает «Вечерняя Москва» .

Абравитова порекомендовала изменить отношение к уборке дома. По ее словам, это помогает быстрее приступать к домашним делам и легче их выполнять.

Специалист пояснила, что уборку стоит превратить в приятный ритуал. Она посоветовала открыть окно, впустить свежий воздух, создать комфортные условия и сосредоточиться на процессе. По ее словам, такая настройка помогает воспринимать уборку как наведение порядка не только в доме, но и в жизни.

Другой совет — делить уборку на небольшие задачи. Например, в один день можно убрать пыль, в другой — помыть полы, а затем пропылесосить. Такой подход снижает ощущение, что домашние дела требуют слишком много сил.

Еще одна рекомендация — оценивать свои возможности. Если сил хватило только на часть квартиры, уборку лучше перенести на следующий день и не ругать себя. Психолог предупредила, что работа через усталость может закрепить восприятие уборки как тяжелого занятия.

Кроме того, Абравитова посоветовала не убираться в тишине. На фоне можно включить музыку, подкаст или сериал, чтобы сделать процесс комфортнее, пишет «Петербургский дневник».