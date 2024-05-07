Психофизиолог Ефимова: вестибулярный слух помогает человеку отличать свою речь от речи других людей | 360°

Интересное 07 мая 2024, 19:11 Психофизиолог Ефимова: вестибулярный слух помогает человеку отличать свою речь от речи других людей

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Психофизиолог, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена Виктория Ефимова в беседе с изданием «Страсти» объяснила, что такое вестибулярный слух и как он влияет на речь.

Как рассказала медик, последние исследования ученых показали, что вестибулярная система связана с когнитивными функциями. Саккулюс — отдел вестибулярного аппарата — может реагировать на некоторые звуки.

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«Вестибулярный аппарат появился в процессе эволюции значительно раньше, чем орган слуха. <…> Когда древние животные обитали в водной среде, они воспринимали звуки через вибрацию, с помощью вестибулярных органов», — пояснила Ефимова.

Вестибулярный слух помогает человеку отличать свою звучащую речь от речи других людей. Таким образом наш мозг защищен от лишней работы. Интересен и тот факт, что вестибулярный слух сохраняется даже у полностью глухих людей, сообщила врач.