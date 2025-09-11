Психиатр Ответчиков отметил, что на склонность к самовнушению влияет уровень критического мышления

Он отметил, что некоторые люди с рождения более чувствительны к уровню гормона дофамина в головном мозге и легче поддаются убеждению. Такие особенности можно выявить с помощью психологических тестов.

Также на склонность к самовнушению влияют уровень критического мышления и среда воспитания. Дети, выросшие в условиях, где ценилось их мнение и поддерживалась уверенность в успехе, более склонны к позитивному программированию. А те, кого часто критиковали в детстве, чаще сомневаются в себе и ожидают худшего.