Психиатр Фомин рассказал о причинах «злостного выгорания» среди молодых людей

Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал о причинах распространения «злостного выгорания» среди молодых людей в России. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Психология стала популярной, и молодежь активно изучает термины, такие как «буллинг» и «газлайтинг». Однако современное психологическое напряжение носит хронический характер из-за информационной перегрузки и цифровой среды.

«Постоянный поток информации, будь то профессиональная деятельность или личные коммуникации, создает дополнительную нагрузку», — объяснил Фомин.

Кроме того, социальные сети формируют искаженное представление о реальности, создавая «культ успешного успеха». Молодежь сравнивает себя с идеальными образами и испытывает разочарование.

Также свою роль играет экономическая неопределенность и отсутствие традиционных опор, таких как религия и семейные традиции. Молодые люди чувствуют себя одинокими и берут всю ответственность на себя.