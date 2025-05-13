Профи.ру: 18% россиян хотят работать со сферой искусственного интеллекта

Многие россияне не следуют изначальному профессиональному выбору. Исследование Профи.ру показало, что почти половина опрошенных (40%) работают по специальности, на которую учились. Треть респондентов выбрали работу в другой области, а остальные 24% трудятся в смежной сфере, написала «Газета.Ru» .

Опрос выявил, что около четверти респондентов хотели учиться вместе с друзьями. Каждый пятый россиянин (22%) последовал совету родителей. 17% респондентов провели анализ своих сильных и слабых сторон, а 16% мечтали освоить профессию в дипломе с детства.

Исследование также показало желание многих россиян получить второе образование. Большинство опрошенных (58%) хотят это сделать для карьерного роста и увеличения дохода. Каждый пятый респондент (21%) хочет иметь диплом о втором образовании для общего развития. И 10% опрошенных хотят получить второе образование для смены работы.

Интересен выбор профессий, которые хотели бы освоить россияне. Большинство (38%) стремятся стать бизнесменами. 22% заинтересованы в помогающих профессиях, таких как психолог или социальный работник. Еще 18% хотят работать со сферой искусственного интеллекта.