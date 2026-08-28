Профессор МГУ Медведев назвал пальмовое масло частью здорового рациона
Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев рассказал, что умеренное употребление пальмового масла может быть частью сбалансированного питания, передает Общественная Служба Новостей.
Медведев сообщил, что пальмовое масло примерно поровну содержит насыщенные и ненасыщенные жиры. По его словам, особенности строения его триацилглицеридов делают продукт метаболически близким к оливковому и арахисовому маслам.
Медведев отметил, что в сравнительных клинических исследованиях пальмовое масло не повышало уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности по сравнению с другими растительными маслами. Сам продукт холестерина не содержит.
Эксперт также указал на содержание в красном пальмовом масле каротиноидов, витамина Е, полифенолов и фитостеролов. Эти вещества, по его словам, защищают клетки от окислительного стресса; исследования также фиксировали возможное снижение воспаления и улучшение чувствительности к инсулину.
Медведев подчеркнул, что масло следует употреблять умеренно, в составе разнообразного рациона. Он добавил, что при выборе продуктов важны качество сырья и соблюдение технологий переработки.