Профессор Литтман заявил, что духи Клеопатры считались одними из самых дорогих в древнем мире

Легендарная царица Египта Клеопатра славилась не только своим политическим чутьем, но и безупречной красотой. Исследователи уверены, что благодаря особым уходовым процедурам Клеопатра стала одной из самых обольстительных женщин своего времени. Об этом написал Izhlife.ru со ссылкой на thevoicemag .

Молочно-медовые ванны Самым известным ритуалом Клеопатры были ванны с молоком и медом. Слуги царицы смешивали литр горячего молока со стаканом натурального меда и добавляли смесь в теплую воду. Клеопатра принимала такую ванну около 15 минут, чтобы кожа стала гладкой и напитанной.

Натуральные скрабы Царица также использовала солевой скраб из морской соли и жирных сливок для очищения кожи и удаления ороговевших частиц.

Омолаживающая маска для лица Для лица Клеопатра применяла маски из белой глины с добавлением молока, меда и лимонного сока. Эта смесь помогала подтянуть кожу и разгладить морщинки.

Уход за волосами Секрет густых и блестящих волос Клеопатры заключался в использовании смеси яичных желтков, меда и миндального масла. Такой уход сохранял мягкость волос и придавал им естественный блеск.

Ароматы-афродизиаки Клеопатра активно пользовалась эфирными маслами, которые усиливали влечение к ней влиятельных мужчин того времени. В уходе применялись мирра, ладан, роза, жасмин, нероли и иланг-иланг. Эти ароматы считались символами женственности и соблазна.

Профессор Роберт Литтман из Гавайского университета заявил, что духи Клеопатры считались одними из самых дорогих во всем древнем мире.