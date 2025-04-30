Профессор Гэллап связал зевоту с эволюционным механизмом, повышающим внимание

Ученые из Италии провели наблюдения за реакциями людей в общественных местах и подтвердили, что зевота обладает поразительной заразительностью, сообщила « Свободная пресса ».

Эксперименты показали, что в 90% случаев ответное зевание происходит в течение трех минут после того, как кто-то зевнул первым.

По данным экспертов, феномен объясняют зеркальные нейроны — клетки мозга, которые активируются, когда человек наблюдает за действиями других. Профессор Эндрю Гэллап считает, что зевота связана с эволюционным механизмом, который повышает бдительность группы.

Исследования с помощью МРТ подтвердили, что зевающие «заражают» окружающих, активируя зоны мозга, отвечающие за внимание.