Профессор Фоминых рассказала о главных чудесах, связанных с Владимирской иконой Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в Русской православной церкви, известная своими многочисленными чудесами и историческими событиями, связанными с ней. Об этом «Известиям» рассказала доктор педагогических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

Одним из самых известных чудес, согласно церковному преданию, является событие, произошедшее в 1155 году, когда князь Андрей Боголюбский перевез икону из Вышгорода во Владимирскую землю. По преданию, кони, везшие святыню, неожиданно остановились, и после молитвы князя ему явилась Пресвятая Богородица, повелев оставить икону во Владимире и построить храм на месте явления. Это событие стало началом почитания иконы как заступницы Русской земли.

С тех пор икона не раз являла свои чудеса. В 1395 году, когда войска Тамерлана приблизились к русским пределам, великий князь Василий Дмитриевич распорядился перенести святыню из Владимира в Москву. Летописи сообщают, что в это время Тамерлан увидел во сне Божию Матерь в окружении небесного воинства, что заставило его отказаться от дальнейшего похода и отвести свои войска. В память об этом событии в Москве был основан Сретенский монастырь.

Кроме того, заступничество Владимирской иконы связывают с другими важными историческими событиями, такими как спасение Москвы от нашествия крымского хана Мехмеда Гирея в 1521 году и Стояние на Угре в 1480 году, когда войска хана Ахмата отступили. Эти события укрепили веру в чудотворную силу иконы и ее роль как защитницы Русской земли.