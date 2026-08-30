Профессор Еремкин назвал новые признаки состоятельности

Состоятельные люди все чаще выбирают неприметные качественные вещи, редкий винтаж и минималистичный гардероб вместо заметных логотипов, сообщает Life.ru .

Профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин рассказал, что принцип демонстрации статуса сохранился, но его признаки изменились. На первый план выходят качество ткани, посадка, долговечность вещи и ее происхождение.

Особенно это заметно на рынке винтажа, который растет быстрее обычного ритейла. Дизайнерские вещи с подтвержденной историей и хорошо сохранившиеся предметы середины прошлого века покупают коллекционеры и музеи. Покупатели также платят за аутентификацию редких вещей.

Минимализм тоже стал признаком благополучия.

«Пустой шкаф читается как признак самоконтроля и благополучия почти так же, как раньше читался переполненный шкаф с вещами известного бренда», — отметил Еремкин.

Профессор пояснил, что сдержанный гардероб требует вложений.

«Три футболки с логотипом стоят примерно как одна футболка из плотного хлопка хорошей выделки без единого логотипа, и вторая вещь обычно служит дольше», — цитирует специалиста «ФедералПресс».