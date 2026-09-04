Профессор Еремкин назвал комфорт одежды важнее ее цвета

Яркая одежда не гарантирует улучшения настроения: сильнее на состояние влияют ощущения от ткани, удобство посадки и личные ассоциации с вещью. Об этом рассказал профессор Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин, сообщает Life.ru .

Еремкин объяснил, что одежда воздействует на человека по двум направлениям: физическому и символическому. Важны тактильные ощущения от ткани, а также воспоминания и смыслы, связанные с конкретной вещью.

Цвет влияет на эмоции, однако эта связь не универсальна. Красный может ассоциироваться как с азартом, так и с раздражением или гневом. Более устойчиво воспринимаются светлые и насыщенные оттенки — как позитивные, а темные и приглушенные — как тревожные.

«Больше всего вопросов вызывает статус серого цвета. В массовом сознании он давно считается нейтральным фоном, безопасным выбором на любой день. Наука с этим не согласна», — отметил специалист.

По словам профессора, серый и черный цвета часто связывают со скукой, усталостью и разочарованием. При этом неудобные швы, тугие резинки и плотная одежда способны создавать постоянное напряжение, а мягкие ткани поддерживают комфорт.

Еремкин добавил, что привычные вещи помогают психике справляться с нагрузкой. Одежда, в которой человек раньше чувствовал себя спокойно, может стать «якорем» в сложный период.