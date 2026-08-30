Преподаватель Татаренко назвала причины агрессии у собак

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко объяснила, что агрессивность собаки зависит от характера ее родителей, социализации и условий содержания, сообщает NEWS.ru .

Татаренко посоветовала перед покупкой щенка уточнять характер его родителей. По ее словам, нервозность и агрессивность могут передаваться потомству.

Эксперт подчеркнула, что отдельных «агрессивных пород» не существует. Она также опровергла мнение, что дворняги чаще проявляют агрессию: причиной такого поведения может быть недостаток социализации.

Еще одним фактором Татаренко назвала содержание без учета потребностей породы. Охотничьим и ездовым собакам необходимо много двигаться и расходовать энергию, пишет «Ридус».