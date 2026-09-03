Преподаватель йоги Ломтева объяснила, как начать медитировать

Психолог и преподаватель йоги Елена Ломтева посоветовала новичкам не пытаться полностью избавиться от мыслей во время медитации, а возвращать внимание к дыханию или другому объекту, сообщает kp.ru .

Медитация не устраняет причины стресса, но помогает замечать тревожные мысли и переключать внимание на текущий момент. По словам Ломтевой, стресс способен возникать не только из-за реальной опасности, но и из-за мыслей о ней. Обзор 47 исследований с участием более 3,5 тыс. человек показал, что медитативные программы могут снижать отдельные проявления стресса.

Эксперт назвала ошибочным стремление к полному отсутствию мыслей. Во время практики человек может отвлечься, заметить это и вернуться к дыханию, ощущениям тела или другому выбранному объекту. Новичкам проще начинать с аудиозаписей, где ведущий направляет внимание, но выбирать следует специалистов, объясняющих методику.

Ломтева выделила медитации концентрации и расслабляющие практики, включая йога-нидру. Для первого варианта достаточно 5-10 минут утром, для йога-нидры — от 20 минут во второй половине дня. Эксперт рекомендовала убрать отвлекающие факторы и не ставить рекордов. При депрессии, тревожном или другом психическом расстройстве медитация не заменяет помощь специалиста.