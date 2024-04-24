Представители Цветного бульвара Тулы: калле, мединилле и мандариновому дереву требуется особый уход | 360°

24 апреля 2024, 15:48
Представители Цветного бульвара Тулы: калле, мединилле и мандариновому дереву требуется особый уход
Представители Цветного бульвара Тулы в беседе с «ТСН 24» рассказали, какие комнатные растения нуждаются в специальном уходе. В первую очередь они выделили каллу, мединиллу и мандариновое дерево.
Например, мандариновое дерево любит определенную температуру, а мединилла предпочитает влажный воздух и необходимое количество света. Практически все экзотические растения нуждаются в регулярной подкормке.
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Среди наиболее неприхотливых растений эксперты выделили орхидею, юкку и драцену.
Сад и огород
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