Представитель OBI Крюкова поделилась советами по обустройству зоны отдыха на маленьком участке

Создать уютное место для отдыха в саду может быть проще, чем кажется. Директор по управлению категориями «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова поделилась советами по обустройству зоны отдыха на маленьком участке. Об этом сообщило СМИ .

Первое, на что стоит обратить внимание — правильное расположение площадки. Выберите тихое, защищенное от ветра место с хорошим обзором, обеспечив себе приятную атмосферу и красивый вид. Очень важно заранее подумать о создании тени или подобрать удобное расположение, где солнечные лучи не будут мешать отдыхать.

Второе важное условие — удобная мебель. Обратите внимание на стиль и функциональность: если планируете часто находиться в зоне отдыха, выбирайте прочные материалы, подходящие для постоянной эксплуатации. Если же территория будет использоваться эпизодически, подойдут складные изделия, удобные для хранения.

Третий аспект — эстетика и оформление. Подушки, мягкие коврики, плетеные корзины, комнатные растения и яркие аксессуары украсят пространство, делая его привлекательным и уютным. Правильно подобранный декор поможет создать гармоничную композицию, соответствующую вашему вкусу.

Наконец, важна продуманная организация пространства. Деревянные ширмы, живая изгородь или тканевые шторы помогут отделить зону отдыха от остального сада, придавая ей особую привлекательность и приватность.