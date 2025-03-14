Pravda.Ru: найденный в Шотландии клад оказался общественной собственностью

В западной Шотландии в 2014 году обнаружили крупнейший клад эпохи викингов. Только сейчас историки разгадали его главную тайну , сообщила Pravda.Ru.

Драгоценности оказались общественной собственностью. На одном из четырх серебряных нарукавных колец, входящих в состав клада, была выгравирована руническая надпись. Она показала, что сокровища не принадлежали определенному человеку. Сейчас они находятся в Национальном музее Шотландии.

Несмотря на расшифровку надписи, некоторые вопросы остаются без ответа. Например, ученые до сих пор не знают, какая община владела ценными вещами. Одна из версий гласит, что их спрятали во времена набегов викингов, добавил «Сiбдепо».