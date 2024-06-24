Pravda.Ru: для хранения овощей и фруктов следует выставлять температуру от 0 до +5 градусов

Для продления срока хранения овощей и фруктов необходимо следить за тем, чтобы температура в помещении была от 0 до +5 градусов. Как написало издание Pravda.Ru, при таких условиях замедляются процессы дозревания , старения и гниения.

Влажность воздуха при этом должна составлять 85–90%. Специалисты объяснили, что слишком сухой воздух вызывает увядание, а высокая влажность способствует появлению плесени и вредных бактерий, написали «Известия».

В помещении, где хранятся культуры, должна быть хорошая вентиляция. Овощам и фруктам требуется постоянный приток свежего воздуха для поддержания нужного газового состава.