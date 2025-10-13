Повар Иваненко назвала заморозку отличным вариантом для сохранения овощей и фруктов зимой

Середина октября — время последнего урожая и заготовок. Повар Татьяна Иваненко предложила новые идеи для консервации в беседе с «Вечерней Москвой» .

Разнообразие — ключ к успеху: не бойтесь новых рецептов и способов хранения. Заморозка — отличный вариант для сохранения овощей и фруктов. Например, попробуйте заморозить дыню: зимой она порадует вас своим ароматом.

Среди оригинальных рецептов — «сухая закатка» помидоров: в чистую сухую банку насыпают горчицу, кладут помидоры и закатывают. Картошку можно превратить в пюре, добавить сахар, ваниль, ром и специи, а потом закатать в банки.

Аджика из рябины — необычная идея: черноплодку и другие ингредиенты измельчают, добавляют специи и хранят в холодильнике.

Тушеная картошка с луком — удобный способ хранения: нарезанный лук обжаривают, добавляют картошку, тушат, добавляют уксус и раскладывают по банкам. Морковное варенье — еще один оригинальный рецепт: отваренную морковь кладут в сироп с лимоном.

Вяленая тыква — изысканное блюдо: мякоть нарезают, запекают, засыпают травами, чесноком и заливают маслом. Имам-баялды — армянское блюдо из баклажанов: их обжаривают, заливают соусом из лука, томатов, зелени и чеснока.