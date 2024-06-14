Посвященный российской идентичности показ мод прошел в Москве

Модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D прошел в Москве в День России

В День России в Москве состоялся модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D. Студенты профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» представили свой взгляд на российскую идентичность и то, как можно отразить ее в моде.

Мероприятие прошло в выставочном центре «Бойлерная» на Новодмитровской улице. Прийти можно было по предварительной регистрации. Гостям показали более 150 оригинальных образов.

Студенты института переосмыслили узнаваемые символы российской культуры и истории в современном ключе. В представленных коллекциях и арт-объектах молодые дизайнеры попытались разобраться в характерных особенностях русской души и отразить специфику многонациональной страны.