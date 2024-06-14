Посвященный российской идентичности показ мод прошел в Москве
Модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D прошел в Москве в День России
В День России в Москве состоялся модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D. Студенты профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» представили свой взгляд на российскую идентичность и то, как можно отразить ее в моде.
Мероприятие прошло в выставочном центре «Бойлерная» на Новодмитровской улице. Прийти можно было по предварительной регистрации. Гостям показали более 150 оригинальных образов.
Студенты института переосмыслили узнаваемые символы российской культуры и истории в современном ключе. В представленных коллекциях и арт-объектах молодые дизайнеры попытались разобраться в характерных особенностях русской души и отразить специфику многонациональной страны.
«На показе мы не просто постараемся ответить на вопрос о феномене российской идентичности, но и продемонстрируем последние тенденции современной мировой и российской моды, а зрителям предстоит „прочитать“ визуальные высказывания наших дизайнеров, распознать символы русской культуры», — рассказала перед мероприятием руководитель профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Элина Андросова.
Студенты также переосмыслили наследие российских художников, например Врубеля и Куинджи, народные промыслы, такие как кубачинское или великоустюжское чернение по серебру и традиционное ручное ковроткачество. А для некоторых дизайнеров источником вдохновения стали российская история и разнообразие природы страны.