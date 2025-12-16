Popular Mechanics: в Италии обнаружили заброшенную лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»

В Археологическом парке Помпеи на вилле Тиаса в Италии обнаружили забытую лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Popular Mechanics.
Используя цифровую археологию, исследовательская группа из Берлинского университета имени Гумбольдта и археологического парка реконструировала утраченные элементы города. Особое внимание ученые уделили вилле Тиаса, известной своим банкетным залом с фресками.
В доме была обнаружена огромная лестница. Предположительно, конструкция ведет к верхним этажам, откуда владельцы виллы могли наблюдать город и Неаполитанский залив.
