Полярное сияние озарит небо на Москвой

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть полярное сияние в связи с магнитными бурями, происходящими сейчас на Земле. Об этом АГН «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев.

Он отметил, что 6 и 7 ноября могут быть одними из лучших в этом году датами для наблюдения за полярным сиянием.

«Надо смотреть ближе к ночному времени. Плюс, конечно, свое негативное слово может сказать погода», — добавил Богачев.

Накануне в небе над Москвой наблюдали самое яркое в 2025 году полнолуние. Вечером 5 ноября взошла Луна с необычным насыщенным цветом. В народе такое ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной.

В ночь на 30 сентября наблюдалось полярное сияние во многих российских регионах, в том числе в Подмосковье. Очевидцы делились фотографиями в сети из Архангельска, Ленинградской области, Татарстана и Москвы.