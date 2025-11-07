Полярник Краснов рассказал, что в Антарктиде постоянно живет лишь один вид пингвинов

Известный полярник и океанолог Александр Краснов, участвующий в антарктической экспедиции на научно-исследовательской станции «Беллинсгаузен», дал интервью газете « Петербургский дневник ».

Ученый подробно описал особенности текущего сезона в Антарктиде.

«Сейчас в Антарктиде весна. По сравнению с зимним периодом жизнь на станции „Беллинсгаузен“ кардинально меняется: увеличивается продолжительность дня, повышается температура воды океана», — отметил эксперт.

По его словам, значительно возрастает популяция микроскопических ракообразных — криля и планктона, являющихся основным источником питания для местных обитателей.

Как пояснил Краснов, в регионе постоянно живет только один вид пингвинов. Речь идет об императорских. Остальные посещают континент и прилегающие острова исключительно в теплое время года — весной и летом.