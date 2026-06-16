Политолог Гращенков связал фразу о трупе Ельцина и живом Зюганове с психологией элит

Политолог Илья Гращенков прокомментировал высказывание медиаменеджера Игоря Малашенко, сделанное во время президентской кампании 1996 года. Тот заявил, что «предпочитал избрать труп Ельцина, чем живого Зюганова», сообщила Lenta.ru .

По словам аналитика, фраза иллюстрирует психологию российских элит того времени.

«Для значительной части новой собственности, всего медиа, чиновников, реформаторского крыла [Геннадий] Зюганов воспринимался не как обычный оппонент, а как угроза ревизии всей постсоветской конструкции», — объяснил эксперт.

Свое мнение он высказал в рамках спецпроекта «Ельцин против всех». Программа освещает противоречивую предвыборную кампанию Бориса Ельцина, который был основным кандидатом на пост президента.