Политолог Гращенков связал фразу о трупе Ельцина и живом Зюганове с психологией элит
Политолог Илья Гращенков прокомментировал высказывание медиаменеджера Игоря Малашенко, сделанное во время президентской кампании 1996 года. Тот заявил, что «предпочитал избрать труп Ельцина, чем живого Зюганова», сообщила Lenta.ru.
По словам аналитика, фраза иллюстрирует психологию российских элит того времени.
«Для значительной части новой собственности, всего медиа, чиновников, реформаторского крыла [Геннадий] Зюганов воспринимался не как обычный оппонент, а как угроза ревизии всей постсоветской конструкции», — объяснил эксперт.
Свое мнение он высказал в рамках спецпроекта «Ельцин против всех». Программа освещает противоречивую предвыборную кампанию Бориса Ельцина, который был основным кандидатом на пост президента.