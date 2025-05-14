Появился способ быстро обнаружить клеща на собаке с помощью телефона

IPhone может помочь найти клеща на питомцах. В Сети завирусился простой и популярный гайд.

Для этого достаточно применить стандартное приложение «Лупа» на iPhone или установить аналогичное приложение для смартфонов с другой операционной системой.

Нужно всего лишь открыть приложение, включить фильтр «Инвертированный» и навести камеру на участок кожи или шерсти. На контрастном инвертированном изображении клещ сразу виден на экране.

Ранее ветеринарный врач Анастасия Кононова рассказала, как защитить домашних животных от укусов клещей. По ее словам, лучше всего использовать специальные ошейники и таблетки. Доктор отметила, что теплая зима привела к резкому увеличению случаев укусов клещей.