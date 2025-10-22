Плавающий в озере гроб напугал жителей Ленобласти

Жителей Ленинградской области напугал гроб, который плавал в озере Школьное. О странной находке сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Обитый красной тканью гроб дрейфовал в водоеме во Всеволожске. Местные жители никого внутри не заметили.

Самые смелые из прохожих выловили гроб и отвезли его на мусорную свалку. В администрации Всеволожска пытаются выяснить, кому мог принадлежать гроб. Поблизости нет ритуальных агентств и кладбищ.

Ранее гробы нашли на свалке в Новосибирской области. В одном из них даже лежали документы с данными усопшего. Местные жители сняли на видео несколько деревянных гробов.