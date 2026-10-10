Народный календарь и современная метеорология дают свои подсказки о зиме 2026–2027 годов. Согласно народным приметам на Покров (14 октября), если в этот день ударит мороз, зима придет рано и будет злой, а если дождь — мягкой. Об этом сообщает «Пятый канал» .

Много ягод на рябине предвещает холодную и снежную зиму, а дружный листопад — ранние морозы. Если журавли улетели до Покрова, зима будет студеной.

Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима в России будет нестабильной: оттепели будут резко сменяться морозами. В Центральной России первый месяц ожидается теплее нормы, снег ляжет только в конце декабря. Январь обещает быть суровым: в ночные часы температура может опускаться до –25 градусов. В целом сезон готовит погодные качели, ледяные дожди и сильные снегопады.