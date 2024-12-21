Пьяный поляк на несколько часов застрял на городской елке

В городе Катовице на юге Польши пьяный мужчина залез на рождественскую елку перед железнодорожным вокзалом и не смог спуститься. Через несколько часов его сняли спасатели, сообщил Onet .

Пьяный 41-летний поляк решил покорить елку высотой в несколько этажей на площади Марии и Леха Качиньских. Ему удалось забраться на дерево, но спуститься мужчина не смог. Он привлек внимание прохожих, размахивая руками, и они вызвали экстренные службы.

К железнодорожному вокзалу приехали три спасательных и противопожарных подразделения муниципального управления Государственной пожарной службы Катовице, специализированная высотная спасательная группа и значительные силы катовицкой полиции. Спустя несколько часов они сняли хулигана с дерева и передали медикам.

Еще одна пьяная выходка произошла в Варшавском зоопарке. После посиделок со спиртным мужчина залез в вольер к медведице и чуть не утопил ее в бассейне.