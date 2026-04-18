Piter TV: на сайте «Эрмитажа» можно увидеть 3D-модели бомбоубежищ 1941–1942 годов

Музеи Санкт-Петербурга активно переходят в цифровую среду, предлагая посетителям новые возможности для изучения культурного наследия. Теперь, чтобы насладиться экспозициями Эрмитажа или Кунсткамеры, не обязательно выходить из дома, сообщил Piter TV .

Цифровая трансформация музеев стала необходимым процессом, который позволяет им адаптироваться к изменениям времени. Музеи создают цифровые платформы, чтобы конкурировать с виртуальными развлечениями и привлекать молодую аудиторию. Оцифровка коллекций делает культурное наследие более доступным для людей, которые по разным причинам не могут посетить музеи лично.

Технологии позволяют оживить историю и показать то, что было утрачено. Например, на официальном сайте Эрмитажа можно увидеть 3D-модели бомбоубежищ 1941–1942 годов. Цифровые платформы также предоставляют музеям возможность выстраивать диалог с аудиторией и создавать онлайн-сообщества.