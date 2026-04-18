Piter TV: на сайте «Эрмитажа» можно увидеть 3D-модели бомбоубежищ 1941–1942 годов
Музеи Санкт-Петербурга активно переходят в цифровую среду, предлагая посетителям новые возможности для изучения культурного наследия. Теперь, чтобы насладиться экспозициями Эрмитажа или Кунсткамеры, не обязательно выходить из дома, сообщил Piter TV.
Цифровая трансформация музеев стала необходимым процессом, который позволяет им адаптироваться к изменениям времени. Музеи создают цифровые платформы, чтобы конкурировать с виртуальными развлечениями и привлекать молодую аудиторию. Оцифровка коллекций делает культурное наследие более доступным для людей, которые по разным причинам не могут посетить музеи лично.
Технологии позволяют оживить историю и показать то, что было утрачено. Например, на официальном сайте Эрмитажа можно увидеть 3D-модели бомбоубежищ 1941–1942 годов. Цифровые платформы также предоставляют музеям возможность выстраивать диалог с аудиторией и создавать онлайн-сообщества.