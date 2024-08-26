Писатель Сордо посоветовал учиться расставлять приоритеты в работе и семейной жизни

Писатель, руководитель литературного сообщества «Большой проигрыватель» Александр Сордо в беседе с изданием RuNews24.ru рассказал о правилах баланса между работой и семейной жизнью. По его словам, любой человек должен учиться расставлять приоритеты.

Собеседник издания считает, что у каждого человека должно быть не только время на хобби, но и на ничегонеделание.

«Забивать расписание под завязку и через неделю такого графика захотеть умереть — это не очень правильно», — сказал он.

Даже пару часов перезарядки в виде пролистывания ленты в соцсетях или отдыха на диване помогут найти силы для дальнейшей работы. Ничего катастрофического в этом нет, добавил Сордо.