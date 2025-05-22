Писатель Сеит-Османова назвала сепарацию от родителей переходом на новый уровень взаимодействия

Эмоциональная зависимость от родителей может сохраняться даже у взрослых и мешать формированию зрелых отношений. О том, почему так важно пройти психологическую сепарацию и как перестать жить по детским сценариям, рассказала «ФедералПресс» лектор Общества «Знание», писатель Ленора Сеит-Османова.

Сепарация — это процесс перехода от детской зависимости к взрослой автономии, который может быть болезненным, но крайне необходимым. Многие взрослые продолжают опираться на родительскую модель поведения, проецируя отношения с родителями на партнеров, друзей и коллег.

Непройденная сепарация часто проявляется в инфантильных моделях поведения: отказ брать на себя ответственность за бытовые, финансовые или эмоциональные вопросы; ожидание, что близкие прочтут мысли и предугадают желания; избегание самостоятельных решений из-за страха провала; перекладывание вины за личные неудачи на других.

Такие установки формируются в детстве под воздействием гиперопеки, подавления инициативы и игнорирования эмоциональных потребностей. Когда ребенку постоянно внушают, что он еще мал и не справится без помощи, во взрослом возрасте у него может сохраняться ощущение, что самостоятельно жить невозможно.

Сеит-Османова подчеркивает: сепарация — это не разрыв отношений с родителями, а переход на новый уровень взаимодействия. Это требует преодоления чувства вины и страха быть отвергнутым, но результат стоит усилий.